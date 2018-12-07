男遇檢緊夾腋下 警一摸抓出毒品

2018-12-07 13:02

〔記者王宣晴／新北報導〕32歲的尹姓男子日前騎車行經新北市三重光明路時，發現巡邏員警經過，竟臉色大變，眼神閃爍，引起警方注意，員警上前盤查時，發現尹男雖大方受檢，但汗如雨下，且手部動作詭異，緊夾著腋下，員警靈機一動，伸手摸了尹男腋下處，果然抓到黏在尹男手臂內側的毒品，當場被警方逮補，帶回警局，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，自稱從事服務業的尹男是中韓混血，本月4日下午騎車行經三重光明路，但一看到巡邏員警經過，面露心虛，企圖閃避員警，員警見狀上前盤查，尹男起初相當配合，主動交出包包並指出暗袋位置，更對警方表示：「我可以把褲子脫下來給你檢查」但尹男汗如雨下，神色緊張。

過程中，警方發現尹男手臂一直施力，手部動作有異，光明派出所警員陳奕夫靈機一動，伸手摸向尹男腋下，抓到一包1.23公克的安非他命毒品，當場將他逮捕上銬，帶回警局偵辦。

尹男否認吸食毒品，還瞎扯毒品是一名陌生人硬塞在他腋下，不知道毒品來源，但警方懷疑其供詞，訊後仍依毒品罪嫌將尹男移送法辦，並持續追查毒品上游。

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