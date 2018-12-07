與女友吵架揚言跳樓 智警這麼做「搏感情」化危機

2018-12-07 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓男子前天疑因與女友相處不和睦，口角後一時想不開，竟坐在24樓住處的臥室窗台外揚言跳樓自殺，警方現場不斷安撫其激動的情緒，並遞出香菸與潘男搏感情，承諾若他從窗台下來一定傾聽訴說順利勸下，及時阻止悲劇發生。

台中市第三分局健康派出所當天中午接獲報案，南區東興路上一棟大樓住戶有男女糾紛，員警趕赴現場時，發現33歲潘男情緒激動的坐在臥室窗台外，並揚言要跳樓自殺，警方見情況危急，立即通知消防局人員趕往。

但此時潘男依舊作勢往下跳，員警急中生智立刻遞上香菸要與潘男博感情、交朋友，並承諾若他從窗臺下來，一定傾聽潘男的訴說，潘男最後被員警的誠意打動，同意從窗台外爬進房間內，順利化解一場危機，並交由潘男的家人代為照料。

警方調查發現，潘男疑似因為與女友相處問題，一時想不開，才做出跳樓自殺舉動，所幸在警消人員合力搶救之下，才把他從鬼門關前救回來，家屬則對於警消人員的積極救援萬分感謝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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