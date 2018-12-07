通緝犯睡夢中就逮 問警：明天再來好嗎？

2018-12-07 12:30

［記者許倬勛／桃園報導］桃園29歲彭姓男子涉毒品、詐欺罪嫌，半年前遭桃園地檢署通緝遲未到案，中壢警方鎖定彭男已久，昨日接獲線報，派員跟監埋伏，見時機成熟進入彭男家中，逮捕還在睡夢中的犯嫌，他還傻回「可否明天再報到？」員警紛搖頭傻眼。

警方表示，彭男今年6月15日被地檢署發布詐欺通緝後，遲未到案說明，也沒有工作紀錄，懷疑他四處躲藏、逃避通緝，未料近期接獲線報指出，彭男半年多來都窩在家中「啃老」，毫無身為通緝犯自覺。

6日上午11點許，員警到轄內各執行例行性查捕逃犯勤務，意外發現彭男機車停放在中壢區仁德街上，員警見機不可失，立即報請分局安排警力佈崗，以防通緝犯逃竄，向彭男的家人說明來意後輕聲上樓查看，結果看到彭男裹著棉被在床上一臉茫然，在睡眼惺忪中被逮。

彭男落網後辯稱不知自己被通緝，也沒有收到檢方通知書，才會過著與常人無異的生活，還向警方表示若隔天就要執行報到，可不可以暫緩一天再去，讓在場員警聽了相當傻眼。警方訊後將彭男押解至地檢署歸案。

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