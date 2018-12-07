調侃女醫靠脫光衣服與人睡 資深醫師被判刑

吳女作風強勢、醫院為她拍的宣傳照片。（記者楊政郡翻攝臉書）

2018-12-07 12:23

［記者楊政郡／台中報導］前衛福部台中醫院洪姓骨科資深醫師，看不慣同醫院資淺吳姓心臟外科女醫師作風強勢，總能搶到醫院資源如開刀房等，在開刀房休息室當眾調侃「進來靠劉某某、出去又靠台中榮總」、「我們又不是女人，有男人靠有黑道可以靠，我們脫光衣服找人睡人家，也不見得給我們睡」，又在臉書上以「兩把刀」暱稱「她是長腿妹妹、向我們這種就算脫光衣服也沒人理」，吳女聽到這種酸溜溜的言語，諷刺她靠關係令她很不舒服而提告，台中地院依誹謗罪判處洪某拘役80日。

台中地院判決書指出，原台中醫院洪姓骨科醫師（47歲，已調任其他醫院），與原台中醫院吳姓心臟外科女醫師（30多歲，已調任其他醫院），2017年3月2日中午時分，雙方在開刀房休息室交談發生齟齬，導因大概是資深洪醫師看不慣資淺的吳女強勢作風，反事都要搶先，不太尊重前輩，開刀房也要搶先用，好像她的事情就比較重要一樣。

洪男在休息是當眾大聲說「進來靠劉某某，出去又靠台中榮總（指公職醫師升職佔缺）」，「我們又不是女人，有男人靠或者有黑道靠，我們就是自己刀好好開就好，否則我們脫光衣服找人睡，人家也不見得給我們睡」。

同月6日又在臉書上以「兩把刀」暱稱發表：「我想醫院也十分重視人才，吳醫師自豪說自己以是公職醫師13級（她自己強調）、「她是長腿妹妹、向我們這種就算脫光衣服也沒人理」等文字。

吳女聽到後感到不舒服提告，洪醫師辯稱，他說吳女是靠劉某某，這是有具體事實，劉某某確實讓她有別於他人待遇，別人都沒有，說她是長腿妹妹，不像我們脫光衣服也沒人理，是自我調解，沒有誹謗之意。

被告的言語難說是善意，傳述吳女靠他人特別關照即藉由與他人性行為，取得工作機會及待遇，顯非善意且詆毀吳女名譽，已逾越必要範圍，依誹謗及散佈不實文字誹謗等罪，判處拘役80日。

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