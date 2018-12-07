飲料加FM2性侵前女友 渣男判賠100萬

2018-12-07 12:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕葉姓男子與女友花花（化名）分手後，自認感情與金錢付出甚多，卻未獲所期待回應，心有未甘，今年7月竟趁機在花花飲料中偷加FM2，等她藥效發作後性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪，判他7年8月徒刑，今再判葉男須賠償花花100萬1580元，可上訴。

檢警調查，葉男與花花原本同居，但分手後自認感情與金錢付出甚多，卻未獲所期待回應，心有未甘，今年7月27日上網以400元購買FM2，同月31日凌晨，以搬離自己行李為由，跑進花花住處，趁她上廁所時，偷偷在她飲料中放入藥丸，待她藥效發作後性侵得逞。

花花後來清醒後奮力推開葉男，躲入廁所並報警處理，合議庭斥責他手段甚為卑劣，事後更將摻有FM2的飲料瓶，丟到花花住處隔壁大樓頂樓，有意湮滅罪證，其所為嚴重危害被害者身心健康及人格發展，及花花日常生活及工作表現，甚至求助心理治療及定期看診。

花花表示，她因此事罹患憂鬱症，身心飽受折磨，並擔心懷孕，向葉男求償300萬元精神慰撫金及1580元醫藥費，葉男則認為300萬元精神慰撫金過高，願支付70萬元與花花達成和解，但花花所受創傷甚難平復，堅決拒絕和解。

法官依醫院診斷證明書認定花花出現害怕異性、極度缺乏安全感等憂鬱症症狀，判葉男賠償花花100萬元精神慰撫金及1580元醫藥費。

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