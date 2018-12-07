女子被男友毆打後不堪受辱自殺 檢方追究男友刑責

2018-12-07 12:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子與信姓女子是同居男女友，陳男5月26日為了金錢問題與信女爭吵後，動手打她，疑因她不堪受辱，4天後上吊自殺死亡，桃園地檢署今天偵結，因陳男涉嫌家庭暴力罪的傷害案件將他提起公訴。

檢方說，陳男（60歲）5月26日下午在復興區的住處，與信女為了金錢問題爭吵，陳男除了掌摑信女外，還勾勒住她的脖子、拉扯她的頭髮，信女抵擋不住摔倒在地，又被陳男用腳踹，並用鐵板、盒子、花盆等亂砸，過程中陳男還不停出言羞辱，甚至對著信女吐口水。

信女被打得左臉紅腫、右上臂瘀青、右頸與前胸有傷，還有腦震盪現象，她忍著疼痛，自行搭計程車返回中壢區老家，再由家人陪同到天晟醫院治療後，向大溪警方報案。

檢方說，信女疑不堪受辱，選擇尋短，自殺前還透過手機發送訊息給她兒子，抱怨她被陳男毆打一事。雖然陳男否認動手打信女，供稱他當時並不在住處，但信女生前製作筆錄時已指證歷歷，今天偵結，已因陳男涉嫌家庭暴力罪的傷害案件，將他提起公訴。

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