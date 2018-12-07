接受陳情調查性騷擾案 北市府顧問蔡壁如被控洩密獲不起訴

2018-12-07 12:05

〔記者錢利忠／台北報導〕1家承包台北市原民會某營運案的游姓女包商，自認驗收時遭北市原民會前主委陳士章刁難，曾行文向台北市政府顧問蔡壁如申訴，之後又以未露臉及匿名方式向媒體爆料指陳士章涉性騷擾，新聞刊出後，陳士章控告游女及撰稿記者妨害名譽，游女懷疑蔡壁如外洩陳情資料告發洩密；台北地檢署認為蔡壁如的處置符合程序，今將她不起訴。

檢方調查，游女去年間曾以匿名及未露臉的方式，向媒體爆料指控陳士章性騷擾，新聞刊出後，其中1張圖說註明「北市原民會有女性員工出面指控陳士章不時會對女部屬和廠商言語性騷擾」，陳士章認為游女冒用公務員的身份受訪及放黑函，分別對游女及撰稿記者提告妨害名譽。

關於游女及撰稿記者被控妨害名譽一案，北檢調查後認為游女曾因勞務採購契約而與陳士章出現歧異，因而才向北市府申訴及向媒體爆料，並沒有誹謗的犯意，所以將游女不起訴；至於撰稿記者的部分，因報導內容有所本，也獲士林地檢署不起訴。

游女質疑蔡壁如未遵守工作倫理，將她的陳情資料外洩給陳士章，害她惹上訟累，在北檢調查她被控妨害名譽案期間，告發蔡壁如涉洩密。

檢方傳喚北市府政風室主任、蔡壁如的秘書等多人作證，發現蔡壁如收到游女的陳情後，依正常程序通報政風室，並約談陳士章釐清疑點，陳情內容原則上雖須保密，但蔡壁如約談陳士章的過程，不可能不談到陳情案的實質內容，因此認定蔡壁如不構成洩密。

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