我已被判死刑！ 涉性侵鈕承澤嘆被公審

導演鈕承澤在11月涉嫌性侵女員工，在神隱36小時後首度現身，7日親自前往北市大安分局說明案件經過。經兩小時多的訊問後，鈕承澤步出警局面對媒體回應「我已經被判處死刑，鈕承澤已經死了」。（記者羅沛德攝）

2018-12-07 12:02

〔記者邱俊福／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤遭劇組女性工作人員控告性侵案，「豆導」鈕承澤今早在接受警方偵訊後，面對大批媒體表示，「全案已進入司法程序，我會盡全力配合調查，靜待調查結果，但其實司法之外，有另外一場公審正在進行著，我已經被判決死刑了，鈕承澤已死」。隨即深深一鞠躬快閃離去。

而鈕承澤在欲搭車離去，大批媒體仍跟隨包圍爭搶採訪，鈕承澤怒踹一腳，有記者因此遭推擠撞到旁邊的垃圾桶與腳踏車，最後快速關上車門離開。警方表示，因鈕承澤非現行犯，製作完筆錄後即讓他離去。

今天上午8時30分，鈕承澤頂著光頭、戴墨鏡，在律師胡原龍陪同下抵達北市警大安分局，而從警分局大門口就被大批媒體圍堵，緩慢的步入警分局，偵訊時到11時20分結束，隨後對媒體發言。

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