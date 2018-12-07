又有46名台籍詐欺犯被送至中國 法務部批中方罔顧法理

法務部呼籲中方遵守兩岸司法互助協議。（記者吳政峰攝）

2018-12-07 11:46

〔記者吳政峰／台北報導〕柬埔寨6日把46名台籍詐欺犯遣送至中國，引發我國法務部不滿，因為這已經不是中國首次搶人了，法務部嚴詞要求中國遵循「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，將人送回台灣受審，並表示檢察機關一定會嚴予追訴，求處重刑。

上月26日，柬埔寨警方與中國公安在柬國茶膠省查獲電信詐欺犯235人，其中46名台籍嫌犯卻於6日被遣返到中國，讓法務部很有意見，直指台、中兩方明明有司法互助協議，但中方卻罔顧法理，根本無助打擊跨境電信詐騙犯罪。

法務部指出，台灣對跨境電信詐騙犯罪本有管轄權，且為有效打擊此類犯罪，「組織犯罪防制條例」已於2017年4月19日修正後公布施行，電信詐欺行為除可依據刑法第339條之4論處加重詐欺罪外，亦可依組織犯罪防制條例對集團成員追訴處罰。

法務部強調，檢警近年來面對不斷翻新的詐騙手法，早已具備成熟且精良的偵辦技巧，成功追訴多起重大跨境電信詐欺犯罪集團，並經法院科處重刑，顯見台灣已有完備之制度及優秀之檢警人員，可打擊此類犯罪，只有兩岸透過司法合作管道，共同偵辦，始能緝獲幕後主嫌及金主，以徹底瓦解詐騙集團，將打擊此類犯罪之效益發揮至極致。

法務部呼籲，中國應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，儘速通報46名嫌犯的情形，以利家屬赴中探視，並要求中國確保嫌犯人身安全及選任辯護人等相關訴訟法上之權益。

法務部表示，中國不應再以各種理由，作為台籍嫌疑逕行遣送中方的藉口，並強調，我國各級檢察機關會對此類境外犯罪嚴予訴追，求處重刑。

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