鈕承澤涉性侵案 檢傳他下午4點到案

鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，他今天上午8點半抵達北市大安警分局接受筆錄，預計今天下午4點再到北檢應訊。（記者王文麟攝）

2018-12-07 11:40

〔記者黃捷／台北報導〕「豆導」鈕承澤遭控在拍攝電影「跑馬」期間，涉嫌性侵女工作人員，警方獲報後兩度發出通知，他今天上午8點半抵達北市大安警分局接受筆錄，已訊畢離開。據了解，鈕承澤上午也收到台北地檢署的傳喚通知，預計今天下午4點會再到北檢應訊。

據悉，鈕承澤上午到大安警分局接受警方偵詢，檢警針對偵詢內容討論後，檢察官認為仍有疑點待釐清，鈕承澤也同意親至地檢署說明，但承辦檢察官今天還有其他庭要開，無法馬上訊問，遂透過警方轉交傳喚通知書，通知他今天下午4點到案。

女工作人員5日爆料，上月23日鈕承澤約她與她的長官、多名友人到北市忠孝東路的工作室、住所吃飯、飲酒，後來其他人陸續離開，僅留下她與鈕2人共處，鈕先靠近撫摸，再對她強行口交，後來鈕因無法勃起，改指侵得逞。

鈕承澤今理大光頭、戴墨鏡，現身大安分局說明案情，經2個多小時偵訊，在律師胡源龍陪同下，步出警局面對鏡頭表示：「因為已經進入司法程序，我會盡全力做調查，並且相信期待遵守司法審判，但其實司法外已經有一場審判，我已經被判死刑了，鈕承澤已經死了。」

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