謊報車子遺失詐失竊保險金 男子詐欺被判刑

2018-12-07 11:44

［記者楊政郡／台中報導］林姓男子買車後無力續繳車貸，竟異想天開想到當初買車有投保「丟車賠車」險，與黃姓修配廠負責人勾結企圖詐領保險金，找到賴姓毒蟲下手假偷車，但林男謊報車子失竊後，警察認真的調閱監視器追查，埋伏逮捕假偷車的賴男，才查出上述詐領保險金案情，林與黃被依詐欺未遂判8至10月徒刑。

台中地院判決書指出，林男2016年購入新車有向明台產險公司投保「丟車賠車」險，因沒錢續繳車貸，同年8月到黃男的修配廠，與黃謀劃詐領保險金等情，但黃並未允諾，林答應事成後，可將該車輛（假失竊的車）贈與黃等人使用，黃同意後告知賴男配合犯案。

謀議既定，林在2016年8月11日前往修配廠，將預先請鎖匠複製好車鑰匙1把交給黃，約一周後黃轉交給賴，並告知車子停放地點，要賴找機會去牽車。

同年月21日賴持複製鑰匙，把林男車子偷走，開回黃男的修配廠，磨去引擎號碼及車身號碼，掛上黃男提供的車牌2面，規避警方查緝，然後由賴將車子開到南屯區某處藏放。

林則在當天就向春社派出所報失，22日就前往彰化市辦理理賠申請。但警方獲報後，調閱失車現場監視錄影畫面循線查訪，25日晚上發現失車，就在南屯區某處，而在該處埋伏，當天就發現賴前往取車，當場逮捕，賴某坦承犯行，並供出黃、林共謀經過，林後來沒去領理賠而未遂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/