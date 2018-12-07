賊仔狀元才？變造車牌高手還是栽了

2018-12-07 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕趙姓慣竊偷車為業，久之練就一身變造車牌的技術，將偷來車牌經過加工後變成合法車牌號碼再懸掛在贓車上，藉此掩人耳目逃避查緝，日前以此方式偷了一輛小貨車代步，仍被鍥而不捨警方過濾上百支監視器後鎖定，進一步埋伏在贓車旁守株待兔當街逮獲。

台中市南屯區一名工程包商日前將小貨車停放住處附近的環中路上，隔天要上工時驚見不翼而飛報案，轄區第四分局南屯派出所獲報調閱路口監視器，發現贓車行駛到附近路口後就消失了，研判狡猾竊賊應是在途中更換變造車牌逃避查緝，經細心比對車輛廠牌及顏色，進一步擴大監視器調閱範圍。

案經警方過濾上百支監視器，終於鎖定最後停放在梧棲區自強路口的贓車位置，副所長邱量虔立即帶同巡佐陳逸峰、警員陳森騰趕往埋伏，果見與監視器畫面中竊嫌特徵相符的46歲趙男前來取車，立即一擁而上當街制伏逮捕，除起獲變造車牌2面並在其隨身包包內查扣犯案用鑰匙、六角板手各1支、失竊車牌1面以及含有安非他命殘渣吸食器。

警方表示，趙男有多項竊盜刑案紀錄，久之竟練就一身變造車牌的技術，將偷來車牌磨平後以塑鋼土補土，再刻上記錄在筆記本中的車牌號碼噴漆勾勒，加工變成合法車牌號碼再懸掛在贓車上路趴趴走，因製作精巧幾可以假亂真。

趙男供稱因工作不穩定才偷車代步，且為了躲避查緝，頻頻換上變造車牌，意圖增加辨識難度，沒想到還是栽在警方手上；警方則在訊後將全案依竊盜、偽造文書及毒品罪嫌送辦。

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