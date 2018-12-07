高雄山區大型賭場被抄 賭客鳥獸散躲「夜總會」

警方在田寮某山坡地破獲天九牌職業賭場，賭客四處逃竄。（記者黃佳琳翻攝）

2018-12-07 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓女子在高雄田寮區某山坡地經營賭場，為避免轄區湖內警分局查緝，特地將接送賭客上山的接駁車設在隔壁岡山警分局轄區，再利用賭場地勢「易守難攻」的特點大肆宣傳，果然成功吸引南北賭客上門。

岡山警分局督察組專案人員接獲線報，昨佈線埋伏尾隨跟監，發現賭場外圍管制嚴格，有2名把風人員持無線電聯絡把守門口及聯外道路，經通知湖內分局督察組共同查緝，在雙方共享情資分析研判後，調度湖內、岡山分局共計40名警力發動攻勢。

大批員警一口氣衝入賭場，賭客見狀也不顧一旁森林雜草叢生或墳冢會林立，紛紛竄入森林深處，經地毯式的搜尋，警方共逮捕蘇女（賭場負責人、41歲）、賭客、工作人員等51人，並查扣天九牌32張、骰子2顆、無線電2台、計時器1台、賭資新台幣47100元。

經警漏夜偵訊後，將屋主包姓男子（56歲）、蘇女及陳姓、李姓等把風工作人員等4人依刑法賭博罪嫌移送法辦、其餘賭客47人則依社會秩序維護法裁處罰鍰。

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