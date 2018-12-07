恩主公停車場雙屍命案5度判死 沈文賓再次暫逃死

2018-12-07 10:30

〔記者張文川／台北報導〕6年前新北市三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，兇手沈文賓為了找尋離家出走的妻子下落，夥同弟弟沈文夏，將妻子的2名友人押到山區「私刑逼供」，得不到答案，竟將2人溺斃於水溝後載到醫院停車場棄屍；沈文賓歷審5次都被判死刑，沈文夏更三審則是從更二審的14年改判無期徒刑；最高法院今第4次將全案撤銷，發回高院更審。

最高法院發回的主要理由是，更三審的第2次審判程序距離第1次間隔將近2個月，卻未依法更新審判程序，也未讓沈文賓陳述上訴理由，審理程序不合法；且原審在科刑調查時，未讓沈文賓對新北市社會局個案處理報告、賠償資料、台大精神鑑定報告等證據表示意見；最高院因此認為更三審的審判程序有重大瑕疵，將全案撤銷，發回更審。

2012年12月間，沈文賓的張姓妻子因不堪丈夫長期虐待而離家出走，沈文賓為了尋覓妻子，和同父異母的弟弟沈文夏，找上在宜蘭開檳榔攤的妻舅女友潘孟瑤，連毫不相關、當時也在店裡的潘女鄰居呂俊偉也一起押走，載到桃園大溪的產業道路，逼問妻子下落。

但潘女和呂男堅稱真的不知道，沈氏兄弟竟遷怒濫殺無辜，將反綁雙手的2人推進灌溉大水溝裡，以致活活溺死，殺害潘、呂2人後，將屍體堆疊在小貨車後車廂，棄屍於恩主公醫院停車場。

沈文賓從一審到更三審，5次審判都被判處死刑；沈文夏則是一審、二審、更一審被判無期徒刑，更二審、更三審改判14年有期徒刑，更三審再改判無期徒刑。

更三審今年6月宣判後，案經上訴，最高法院上月16日開庭進行「生死辯」，沈文賓的律師辯稱，沈男將2名被害人送往醫院，是有想要救治之意，沈被收押在看守所後，也為死者立牌位，每天唸經迴向，並非沒有悔意，「這條命真的不能留嗎？」請求法官撤銷死刑，發回更審。

但蒞庭的最高檢檢察官朱富美，當庭投影播放死者陳屍車內的現場照片，潘女與呂男是交叉式堆疊在小貨車的後車廂內，死者衣物凌亂，死狀淒慘，「這是要把人送醫嗎？」，認為兄弟檔將遺體載去醫院只是為了棄屍，死者生前想必遭受極大痛若，何其無辜遭受虐殺。

朱富美說，27歲潘女命喪異鄉，她父親曾寫信給檢察官表示：「多希望女兒能回來，每次和太太想到愛女，都會抱頭痛哭」，呂男的父親也曾表示呂是長子，非常孝順，「每次開庭都像兒子又被殺了一次，非常痛苦」，死者家屬這幾年飽受身心折磨，淚已乾、夜不能眠。檢方認為沈文賓犯下人權兩公約所謂的最嚴重犯行，應駁回上訴。

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