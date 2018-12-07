嚇到包水餃？ 原來大麻菸藏衛生紙

2018-12-07 10:29

〔記者許國楨／台中報導〕何姓男子開租賃車外出準備搭載認識不久的女性友人，等候期間因為久未交女友索性在車內抽起大麻菸紓緩緊張情緒，未料對方還沒現身先引來保大警方盤查，他情急下將大麻香菸用衛生紙包住還捏成水餃狀，再趁機塞到褲袋企圖逃避查緝，殊不知一舉一動早被警方全程監控當場查獲，這下把妹不成先進警局送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊前天下午巡經西屯區四川路時，發現一輛懸掛租賃車牌的自小客違停路旁攔查，警方不動聲色靠近時，突然聞到空氣中飄來陣陣異味直覺可疑，隨即請當時左顧右盼形跡可疑的25歲何姓駕駛下車受檢。

此時何男情急下突然將手中香菸熄火並以衛生紙包住準備塞到長褲口袋，但過程都被警方看在眼裡要求交付，發現何男手中握著的白色紙團捏合成水餃狀，且面對警方詢問也是支支吾吾，無法解釋清楚，最後才坦認是大麻香菸。

在租賃車公司上班的何男供稱，先前在夜店因好奇購買大麻菸，當天開著公司的租賃車準備搭載認識不久的女性友人，等候期間因為久未交女友索性在車內抽起大麻菸紓緩緊張情緒，未料對方未現身反先引來警方盤查；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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