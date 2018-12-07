消費摸走店長手機 大膽再上門消費露餡被逮

2018-12-07 10:13

［記者楊政郡／台中報導］台中市41歲阮男到霧峰區某肉粽店消費，摸走店長的OPPO牌R9香檳色手機，佔為己用，兩天後帶著該手機，大膽的再次上門消費，店長發現阮男手上有類似她遺失的手機，正巧阮某喝了酒在店門口大小聲，報警處理並告知失竊手機，警詢問手機來源，發現確與店長遺失的手機特徵相符，阮某才坦承順手牽羊，檢察官依竊盜罪聲請簡易處刑。

檢察官調查，今年10月25日阮某前往霧峰區「肉粽大王店」，點了一碗麵，發現江姓店長所有OPPO牌R9香檳色手機（市價1萬2千元），就放在桌上，順手摸走後，趁店員忙碌，又表示麵要改為外帶而付了錢迅速離開。

沒想到同月27日他又上門來買米糕，被江姓店長發現他放進長褲後口袋內的手機，與她遺失的手機同色、同類型，就期待他拿手機出來使用，以便確認是否就是她遺失的手機。

而阮某當時喝了酒，消費後到店門口不知何故大小聲，與民眾發生口角，店長趁機報警處理，並告知手機失竊之事，警方帶回管束並詢問手機來源，才發現確實與店長遺失手機特徵相符，阮坦承順手牽羊。

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