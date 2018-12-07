彰化凶殺案！女清潔工砍死前夫和女兒 一路滴血自首

王女全身是血，到警局自首。（記者顏宏駿翻攝）

2018-12-07 09:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今天凌晨1點多，彰化埔心鄉發生慘案，一名王姓女子疑與吳姓前夫因工作意見不合爭執不下，王女突然拿刀砍前夫，導致前夫腹部血流不止，因王女認為15歲女兒也偏袒前夫，再砍死女兒，事後渾身是血到派出所報案。

警方調查，40歲王女為印尼籍外配，從事清潔工作，凌晨疑因與41歲吳姓前夫對工作意見不合，王女在爭執中拿刀砍向前夫，刺到前夫腹部，王女也認為15歲女兒偏袒前夫，砍死女兒，吳男與女兒都已緊急送醫，送往署立彰化醫院，吳男凌晨1點20分送到衛福部彰化醫院，全身是血，已無呼吸心跳，經急救30分鐘，仍不治。

前夫至少14處刀傷 父目睹全身血下樓

彰化醫院急診醫師吳昭輝表示，吳男失血性休克死亡，全身包括頸部、腹部及手臂刀傷至少14處，致命傷要解剖才能釐清。

吳男送至醫院時無家屬陪同，其爸爸後來到院時指出，吳男全身是血從樓上跑下樓，當時還有意識，他趕緊叫救護車送醫，他不知道為什麼要殺成這樣。

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