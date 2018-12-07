神隱36小時後現身 鈕承澤剃大光頭到案說明

導演鈕承澤在11月涉嫌性侵女員工，在神隱36小時後首度現身，7日親自前往北市大安分局說明案件經過。（記者羅沛德攝）

2018-12-07 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕導演鈕承澤在11月涉嫌性侵女員工，在神隱36小時後首度現身，親自前往北市大安分局說明案件經過。鈕承澤戴墨鏡、理光頭，特別穿著一身黑，到達警局後，直接前往偵查隊說明案情，對於媒體提問未回應。

鈕承澤昨天（6日）在臉書表示，面對排山倒海的壓力，他將會坦然面對應承擔的責任，今天上午8時30分將會主動前往北市大安分局說明事件經過。果真今天上午8時20分步出家門，準備前往大安分局，面對大批記者圍堵，只向媒體表示，「讓我去大安分局吧」，迅速搭上一輛黑色箱型車離去。鈕承澤到達大安分局後，直接進入警局偵察隊，不接受媒體訪問。

鈕承澤被爆出在11月下旬性侵女員工，將對方約到家中後，強迫襲胸及脫衣，最後更因硬不起來，改以「指交」方式進行，導致女員工身心受到重創。

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