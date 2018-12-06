鈕承澤若真涉性侵 「緩刑機率不高」原因是…

2018-12-06 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕知名導演鈕承澤涉嫌在拍攝新作《跑馬》期間指侵女性工作人員，吃上官司，前新北地檢署主任檢察官、律師陳以敦說，鈕承澤曾違反「要塞堡壘地帶法」獲判緩刑，本件性侵案若為真，要再獲緩刑的機會可能不高。

陳以敦指出，妨害性自主罪有不同態樣，若是施以強迫脅迫的強制性交，被害人又能拿出受傷等證據，成罪機率大增，本刑3-10年；若被害人在喝醉酒情況下被性侵，乘機性交刑度比照強制性交；若鈕承澤利用上司權威，讓有業務上監督關係的女下屬不敢反抗，屬利用權勢性交罪，為6月以上5年以下徒刑；如為最嚴重的下藥性侵，就得面臨最輕本刑7年以上徒刑。

陳以敦說，鈕承澤之前帶中國籍攝影師進入左營海軍基地勘景，觸犯「要塞堡壘地帶法」，被判刑6月、緩刑2年、向國庫支付60萬元，如果本件性侵案被起訴並判刑，法官多會考量之前已給過緩刑，這次再給一次緩刑自新的機率就會大減。

曾任法官、檢察官的律師李善植則說，報載鈕承澤雖未以「性器」，而是用「手指」侵入被害女子下體，仍符合「刑法」性交定義，再加上受害女事後驗傷單載明下體多處撕裂傷，也能佐證性侵過程相當粗暴，違反被害人意願。

李善植解釋，強制性交罪責不輕，但若事後能跟被害女子達成和解，獲得原諒而不追究，法院通常會從輕量刑；反之，若在罪證確鑿前提下，卻仍從頭否認到底，法院也有可能比照名導演張作驥性侵案，將之重判。

實務上，常常有被告辯稱喝醉忘記有無性侵，但因舉證困難，不易被法院採信，李善植建議，鈕承澤不要空言抗辯，以免遭認為犯後態度不佳而弄巧成拙。

至於不幸遭性侵該怎麼辦？陳以敦建議被害人先不要洗澡，保留生物跡證，第一時間到警局報案與驗傷，才能保留完整證據將惡狼定罪。

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