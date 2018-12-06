12/6 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-06 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月6日）開獎的第107000292期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新竹市東區文華里國華街2號1樓的一路發彩券行開出；第107000098期威力彩與第107000196期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000098期威力彩中獎號碼為「04、13、16、21、24、38，第二區：02」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎261共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1239注中獎，每注可得800元；柒獎共2754注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2217注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4845注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5872注中獎，每注可得100元。

第107000098期38樂合彩中獎號碼為「04、13、16、21、24、38」，五合摃龜；四合共16注中獎，每注可得6萬7500元；三合共209注中獎，每注可得5750元；二合共2580注中獎，每注可得750元。

第107000196期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、09、10、11、13、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共364注中獎，每注可得500元；肆獎共4189注中獎，每注可得100元。

第107000292期今彩539中獎號碼為「09、18、22、24、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共304注中獎，每注可得2萬元；參獎共8516注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9945注中獎，每注可得50元。

第107000292期39樂合彩中獎號碼為「09、18、22、24、38」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共601注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬656注中獎，每注可得1125元。

第107000292期3星彩中獎號碼為「875」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000292期4星彩中獎號碼為「2678」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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