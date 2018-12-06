同志訴請結婚登記 第2件敗訴定讞

2018-12-06 22:16

〔記者楊國文／台北報導〕女同志梁宗慧與朱姵諠4年前到台北巿中正戶政事務所登記結婚被拒，打行政訴訟，要求戶政機關讓她們直接登記結婚，遭原審以「無法律依據可直接命令戶政機關受理同婚登記」為由駁回，最高行政法院今仍駁回上訴定讞；這是釋字748號解釋出爐後，第2件請求同婚登記遭判敗訴定讞個案。

2014年8月1日，台灣伴侶權益推動聯盟號召30對同性伴侶至戶政單位登記結婚被拒後，其中3對同性伴侶不服，打行政訴訟；隔年4月，台北高等行政法院陸續開庭審理。

梁宗慧、朱姵諠2人主張，第一點是撤銷戶政機關拒絕登記的處分，第二則是請求法官命戶政機關接受同婚登記。梁、朱已於加拿大登記結婚，回台卻無法成為合法配偶，連朱住院時，梁都無法以配偶身分陪她住院，兩人為此深感遺憾，希望台灣能建立友善同志的環境。

2015年8月，伴侶盟律師團代表男同志祁家威聲請釋憲後，此3案一度暫停訴訟，等待大法官釋憲結果。

2017年5月24日，司法院大法官做出釋字748號解釋，認為現行民法拒絕同性婚姻違憲，令主管機關在宣告2年內須修法，即必須在2019年5月23日前完成修法。

台北高等行政法院則以「無法源依據」，可要求戶政機關立即受理結婚登記，判梁宗慧、朱姵諠兩人敗訴。

梁、朱不服，提起上訴，最高行政法院今仍判梁2人敗訴，全案定讞。

此案也是釋憲第748號出爐後，繼女同志方敏、林于立案之後，同志請求同性結婚登記第2件敗訴定讞案，同婚案目前尚有呂欣潔、陳凌2人請求受理結婚登記案，尚在審理中。

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