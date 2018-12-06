18年前就演過性侵劇！鈕承澤《警世劇場》影片曝光

2018-12-06 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕國片導演鈕承澤近期內陷入性侵醜聞，被爆在家中性侵新片《跑馬》女性工作人員，因為勃起障礙、最後用手指侵害得逞，造成對方下體撕裂傷；有網友發現，鈕承澤18年前演出《警世劇場台灣靈異事件》時的劇情與時事不謀而合。

臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼出《華視》單元劇片段，能見當時34歲的鈕承澤在劇中飾演性侵犯，在自宅中向年輕貌美的女子展示他所收藏的十字弓，接著對女方說「你想玩別的對不對？」把女子誘騙至臥室開始意圖性侵，但受到強烈抵抗。

女子掙脫鈕承澤魔爪後，趕緊跑至屋外在雨中狂奔，不料被鈕抓回屋內，過程中女子死命抓住鐵門、牆壁等物體，依舊無法抵抗鈕將她撲倒在床，女方此時用嘴巴怒咬鈕承澤，趁鈕吃痛鬆手之際再度嘗試奪門而出，不料被盛怒下的鈕以十字弓射死。

網友看完影片紛紛留言，指「已經可以自導自演了，還真人真事」、「忘了演不舉的橋段」、「就是這次沒帶到十字弓人家才有機會去報案」、「原來演出本色」、「原來那時候小小鈕就壞掉了」、「小時侯有看過欸」。

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