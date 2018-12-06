北市警用學童聯絡簿 向高齡長者宣導交通安全

高齡長者死亡車禍比例偏高。（記者劉慶侯翻攝）

2018-12-06 23:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局統計指出，今年1至11月行人交通事故死亡計有26人，其中65歲以上高齡行人計19人，佔高達73%的比例；而騎自行車交通事故死亡計有4人，其中65歲以上高齡者計3人，更佔高達75%的比例，令人心驚。

北市警局表示，台北市目前65歲以上高齡人口比例約占所有人口17%，已面臨高齡化社會，高齡長者交通安全問題成為隱憂，因此，警方呼籲多關心家中長者在外用路行為及提醒交通安全觀念，以減少意外發生。

北市警察局交通警察大隊分析表示，高齡長者死亡的交通事故，高齡行人事故中，自身有違規行為比例為68%，肇事原因以「未依規定行走行人設施」、「闖紅燈」最高，高齡自行車騎士自身有違規行為比例為75%，可見高齡長者違規肇事比例偏高。

警方表示，高齡長者通常在住家附近通行，熟悉路況的自信、經年累月的用路習慣與貪圖方便的僥倖心態，都是高齡長者事故發生的潛在危險因素。

北市警察局為加強高齡長者交通安全觀念宣導成效，了解家中孫子女是高齡長者心裡最軟的一塊，現規劃發動親情攻勢，協同教育局透過國小低年級學童家庭聯絡簿，利用貼紙向家中長輩轉達交通安全觀念，並全面動員各警察分局至轄內年長者經常活動聚集地點，如公園、市場、寺廟等等加強交安宣導。

此外，警方也同時呼籲家有高齡長者家庭，多關心長者外出用路習慣，鼓勵搭乘大眾運輸，減少騎乘自行車，晨昏外出應著亮色衣物並配戴反光配件，並遵守交通規則，方能平安健康享受受退休生活。

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