詐騙行跡佈全台！冒名知名婚攝詐新人 逾20人受害

呂姓攝影師（見圖）冒名知名婚攝「楊康」的名義到處行騙。（圖片擷取自臉書）

2018-12-06 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日有多位新人出面指控，呂姓攝影師冒充知名婚攝「楊康」到處行騙，目前估計有20多組新人受害，正牌攝影師也在臉書發聲明澄清。

綜合媒體報導，日前傳出呂姓攝影師將自己的臉書名稱改成「楊康」，假冒他人的名義四處詐騙，受害新人表示，呂男的慣用手法是主動私訊他們說要接下案子，還稱自己不收車馬費和超時費，如果事全額付清還可以折3000元；錢得手後，他會邀其他攝影師一起加入拍攝，但拍完後呂男便神隱，不但新人要不到照片，一起參與拍攝的攝影師也拿不到工資。

根據《東森新聞》報導，目前受害者逾20人、遍布全台，台北、新北、台中、高雄等都有受害案例，被詐金額從1萬元到4萬不等，估計呂男得手至少50萬元。

正牌攝影師楊康無奈表示，這位冒牌「假楊康」害他損失至少10件合作案，目前他已在臉書發布聲明自清；受害者們也成立了自救會群組，和受害攝影師報警提告，他們也呼籲民眾小心不要被騙。

據悉呂男目前已逃到中國，手機早已停用、連絡不上。

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