研擬國道危險津貼 立委官員穿反光背心上國道勘察

立委黃昭順與內政部長徐國勇都穿上反光背心，親上國道視察。（記者曾健銘翻攝）

2018-12-06 22:21

〔記者曾健銘／新北報導〕為討論國道警察危險加給細節以及如何改善警員值勤狀況，今日下午5時許，立法院內政委員會召集委員黃昭順與4名立法委員，偕同內政部長徐國勇與相關單位到國道警察局視導，會議中除了觀看國道警察危險畫面直擊影片以外，官員們也穿上反光背心，實際走上國道體會高速公路的危險性。

為了了解國道警員危險的工作環境，一行人在下午6時許上到高速公路，在避車灣停留視察守望及測照勤務，接著再觀看員警排除故障車作業情形，期間還意外碰到追撞事故，官員坐在停靠至避車彎的小巴上觀看警員處理事故，雖然隔著玻璃，但來車不斷地呼嘯而過，仍能感受到國道的危險性。

國道警察局表示，會議中各局處官員對於國道警察明知危險但仍堅守職務，且勇於面對危險環境的精神給予肯定與支持，也承諾會更加慎重審視且加速讓危險加給定案。

  • 內政委員會召委黃昭順與內政部長徐國勇偕同各單位到國道警察局視察。（記者曾健銘翻攝）

    內政委員會召委黃昭順與內政部長徐國勇偕同各單位到國道警察局視察。（記者曾健銘翻攝）

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