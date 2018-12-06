研擬國道危險津貼 立委官員穿反光背心上國道勘察

立委黃昭順與內政部長徐國勇都穿上反光背心，親上國道視察。（記者曾健銘翻攝）

2018-12-06 22:21

〔記者曾健銘／新北報導〕為討論國道警察危險加給細節以及如何改善警員值勤狀況，今日下午5時許，立法院內政委員會召集委員黃昭順與4名立法委員，偕同內政部長徐國勇與相關單位到國道警察局視導，會議中除了觀看國道警察危險畫面直擊影片以外，官員們也穿上反光背心，實際走上國道體會高速公路的危險性。

為了了解國道警員危險的工作環境，一行人在下午6時許上到高速公路，在避車灣停留視察守望及測照勤務，接著再觀看員警排除故障車作業情形，期間還意外碰到追撞事故，官員坐在停靠至避車彎的小巴上觀看警員處理事故，雖然隔著玻璃，但來車不斷地呼嘯而過，仍能感受到國道的危險性。

國道警察局表示，會議中各局處官員對於國道警察明知危險但仍堅守職務，且勇於面對危險環境的精神給予肯定與支持，也承諾會更加慎重審視且加速讓危險加給定案。

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