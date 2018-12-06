獨家》地主翻土赫見骷髏頭 疑為失蹤2年烤漆工

警方現場開挖。（記者余衡翻攝）

2018-12-06 20:54

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區大安路一處汽車烤漆廠後方，今天下午驚傳發現一顆人類頭骨，警方獲報立即封鎖現場，後續接連找出仍包覆衣物的軀幹及四肢骨骸，經查訪周邊住戶初步排除他殺嫌疑，比對特徵後幾可確認，就是2年多前失蹤的烤漆場員工翁姓男子，目前已聯繫翁男母親前來說明。

據了解，翁姓男子現年40歲，大約4年前到烤漆廠兼差工作，嗜好飲酒的他沒上工時經常喝到泥醉倒臥廠內，同事回憶翁男若非工作就在睡覺，與他人少有互動因此了解不深，只知道他健康狀況不佳，105年間2月初翁男突然沒來上班，同事以為他因病離職，自此人間蒸發不知去向。

今天下午3點簡姓地主前來整地時，發現部份地上被堆放廢棄物，於是約里長前來與附近工廠協調廢棄物清理問題，近4點時發現一顆頭骨以為發生命案遂報警處理。警方獲報到場陸續挖出軀幹及四肢骨骸，並無外力造成傷痕，加上該處僅能從烤漆廠後門進出，初步排除他殺嫌疑，懷疑翁男可能是酒醉到工廠後面小解時，跌倒撞擊廢棄物造成重傷。

經查訪烤漆廠，得知員工翁男曾於2年多前失聯，警方後續採證取得覆蓋在骨骸上的衣物、項鍊及平安符各一，並發現死者左腿骨因骨折有鋼釘接合痕跡，聯繫翁母告知相關特徵皆與翁男相符，目前翁母正前往派出所製作筆錄中。

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