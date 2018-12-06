吸毒怕母親發現 藥頭將吸食器藏變電箱仍遭逮

羅嫌（中）因怕家人發現，把毒品吸食器藏在變電箱中，仍被警方發現，訊後依法移送。（記者萬于甄翻攝）

2018-12-06 22:29

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名38歲羅姓男子涉嫌在善化、仁德等地販賣安非他命毒品，為避免家人發現，羅男將毒品、吸食器等藏在房間內的變電箱，當永康警方找上門時，羅男母親也不相信兒子會吸毒，直到毒品一一被搜出，證據擺在眼前，才讓羅母相當痛心。

永康警方日前接獲線報，得知羅男在善化、仁德一帶涉嫌販毒，經3個月跟監蒐集相關事證後，報請台南地檢署指揮偵辦，今早見時機成熟，由分局偵查隊、大橋派出所及龍潭派出所員警等，持搜索票前往羅男及4名藥腳住處收網逮人。

當警方找上門時，羅男始終不承認還有吸毒，羅母也願意相信兒子，但搜查時，警方卻在閒置房間的變電箱內，起出毒品吸食器及殘渣袋，羅男見證據確鑿才坦承，面對母親更是低頭羞愧，讓羅母又傷心又生氣。不過，羅男對於涉嫌販賣毒品供不特定人士吸食依舊矢口否認。

隨後，警方一連帶回3男1女共4名藥腳，並查扣4支安非他命吸食器及10多包安非他命殘渣袋，4名藥腳偵訊後均坦承吸食毒品。全案訊後均依違反毒品危害防制條例，移送台南地檢署偵辦。

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