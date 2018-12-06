PO「送按摩棒給你」…男挨熟女直播主告 衰喊沒指定送誰

林姓男子在臉書上PO文「送按摩棒給誰」，但沒有指明要送誰，卻遭直播主對號入座提告。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照，記者王捷攝）

2018-12-06 22:09

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子在自己的臉書上PO「吃大便拉！雞巴癢送按摩棒給你！」雖然他沒有指定按摩棒要送誰，但是林男的臉書好友鄭姓熟女直播主看到後對號入座，認為林男就是想送按摩棒給他，對林男提告妨害名譽。林男今天（6日）下午到警所說明，直喊有夠衰，他在臉書上只是宣洩情緒，沒說按摩棒要送誰也被告，訊後警方將林男依妨害名譽移函送。

鄭女指控，7個月前在臉書直播認識了30多歲的林男，林男一認識後，就向她借了5萬元，但過了7個月只還1萬，讓她相當不滿，在臉書直播時公布林男欠錢不還的事，還將林男姓名、住址一併公布。不久後，她發現林男的兩個臉書帳號疑似在罵她，覺得林男妨害她的名譽。

警方接過鄭女的「證據」，原來是林男的臉書截圖，內容指稱「去吃大便拉」、「雞巴癢的話就送按摩棒給你」，雖然內容不雅，但警方沒發現任何影射鄭女的跡象。不過，鄭女認為林男就是在罵她，林男的PO文就是在報復她之前直播講出林男欠錢一事，堅持要提告。

警方傳喚林男製作筆錄時，他也很意外竟然是被鄭女告，他聲稱PO文跟鄭女一點關係都沒有，他的確有欠鄭女錢，但臉書PO文只是宣洩情緒，也沒影射鄭女，而且他也沒有指名道姓，覺得被告很衰，不過，警方訊後仍將他依妨害名譽罪嫌函送法辦。

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