台大僑生虐殺貓被退學 法院發回更審

2018-12-06 20:06

〔記者楊國文／台北報導〕前台大澳門籍學生陳皓揚犯下兩度虐殺貓咪，遭台大勒令退學，陳不服提起行政訴訟，原審判他敗訴，但最高行政法院認定，依學位授予法等規定，陳在前年6月已修畢應修學分且成績合格，似屬於已畢業的學生，卻於前年8月遭退學，今以原審未查明他是否為在校學生身分，撤銷原審判決，發回更審。

台大學生陳皓揚被控於2015年12月28日，在台北市溫州街巷弄內殺害綽號「大橘子」的流浪貓，引起社會關注。

台大學生獎懲委員會懲處認為，陳皓揚的行為乃故意殺害貓咪，違反動物保護法，原本應勒令退學，但審酌陳男坦承犯行、有悔意，將他記大過2次、小過2次的處分，須受學生心理輔導中心專案輔導。

沒想到陳皓揚在同年8月2日再度虐殺台北市文山區某蔬食餐廳的店貓「斑斑」，並將貓的遺體載往新店溪棄屍，獎懲會再度開會做出決議，認定陳皓揚故意犯法，惡性重大，並「損害校譽至深且鉅」，因此依學生獎懲辦法第10條第6款規定，將陳勒令退學。

陳皓揚不服退學處分，提起申訴及訴願均遭駁回，於是向台北高等行政法院提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，陳皓揚為國立台灣大學學生，是高級知識分子，更應深知不得恣意殘害動物生命，但他竟先後兩次殘害貓隻，陳男的行為除違反刑事處罰規定外，也損害台大的名譽；校方依據獎懲辦法勒令陳皓揚退學，於法有據，判陳敗訴。陳不服，上訴最高行政法院。

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