3年涉收回扣1060萬！台汽電官田廠2主管 1收押1交保

2018-12-06 22:27

〔記者王捷／台南報導〕台灣汽電共生股份有限公司台南廠，傳出有2名老員工疑似設人頭公司向下游廠商圍標、收回扣，3年來共吞了1000多萬，下游廠商不滿兩人貪得無厭，到公司發黑函，還向檢調檢舉，兩人劣行才曝光。

台灣汽電共生公司官田廠前任廠長張志偉、前任工務課主管陳彥良，3年前用採購浮報金額、驗收工程時刁難，多次向廠商收取回扣，3年共收賄1060萬元。檢調本月4日依據背信、違反證券交易法傳喚張志偉、陳彥良及廠商共13人。陳彥良因涉嫌重大，遭法官依背信罪裁定羈押，張志偉10萬元交保，兩名廠商負責人則由檢方諭令各以5萬元交保。

兩人涉收取回扣會曝光，是因為台南市調查處在今年7月接獲下游廠商檢舉，調查發現張志偉、陳彥良從2014年起，利用採購及驗收工程的機會，多次向各廠商收取回扣，陳彥良是工務課主管，直接面對廠商，因此回扣較多，高達930萬元，由於公文必須由張志偉簽准，陳彥良才幫廠商交錢給張志偉，因此3年來拿得比較少，約有130萬。

兩人行徑引起廠商反彈，某廠商除了向台南市調查處檢舉，也在台汽電公司停車場散發黑函宣傳單，引起公司高層注意，8月降調兩人職務。本月4日，檢調兵分搜索張志偉、陳彥良住所等6處，傳訊張、陳及廠商負責人等共13人到案。

檢察官認為兩人涉犯背信、證券交易法第171條第1項第2款使公司為不利益交易，台南地院法官認為，陳彥良犯罪事實重大，裁定羈押禁見，張志偉10萬元交保，廠商負責人劉男、林男則由檢察官諭令各以5萬元具保，全案擴大偵辦中。

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