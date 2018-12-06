男在台中中正公園自焚 命危急救中

2018-12-06 19:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區中正公園地下停車場3號出入口，今天下午發生疑似自焚案，消防員抵達時，身分不詳的男子已經陷入昏迷，頭部、胸部與雙手等處燒燙傷面積30％，緊急送往附近的中國醫藥大學附設醫院，有生命危險，警方至今天傍晚為止，尚未查出身分，自焚地點位於停車場樓梯旁，沒有監視器，自焚原因仍調查中。

疑自焚重傷的男子年約40歲，身穿藍色長袖衣服、卡其色長褲，引火位置於中國醫藥大學附設醫院對面，中正公園地下停車場的出入口，這是一處樓梯，警方懷疑，男子全身潑灑不明液體後引火，但很快被民眾撲滅，消防員抵達時已無火勢。

台中市警局二分局封閉現場採證，但至晚間仍無法釐清男子身分；另外，民眾指稱，起火前曾聽到吵架聲，但現場沒有監視器，警方尚未釐清自焚可能原因，男子也仍在急救中，尚有生命危險。

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