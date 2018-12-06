鈕承澤涉性侵明早赴警局說明 律師強調「他會勇於面對」

2018-12-06 19:40

〔記者邱俊福／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤驚傳性侵劇組女性工作人員案件，鈕承澤今天隱身一整天後，在臉書發文表達明天8點半會到北市警大安分局說明，他的委任律師胡原龍晚間也到大安分局協助請假。胡原龍表示，因刑事訴訟法規定晚間6點屬於夜訊，所以鈕承澤選擇明天精神較好狀況下前來偵訊，偵訊完後，會向媒體詳細說明，勇於面對，絕不逃避。

據悉，上月底，鈕承澤約了被害人與被害人長官，以及多名友人在北市忠孝東路4段的工作室，一起吃飯、飲酒，隨後友人分別離去，最後僅留下被害人與鈕承澤在工作室。

據被害人指控，當時鈕承澤先是很靠近撫摸肩膀，最後以手指指姦下體等強行性侵得逞，被害人遭性侵後搭乘計程車離去。案發後，被害人非常不滿，昨天便在友人陪同下前往醫院驗傷，並向北市警婦幼隊報案。

由於案發地在北市大安區隨即交由北市警大安分局著手偵辦，警方受理後立即報請檢察官指揮，漏夜前往鈕承澤住處與工作室送達約談通知書，希望他主動到案說明，釐清疑點。

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