黨產會追徵國民黨8.6億元 最高行裁定停止執行確定

黨產會針對國民黨撤遷來台後，轉帳撥用位於北市中正區日產土地，無償取得458筆的國有特種房屋基地，認為是不當黨產，因此追徵8億6488萬3550元。（資料照）

2018-12-06 19:48

〔記者楊國文／台北報導〕不當黨產處理委員會（黨產會）針對國民黨撤遷來台後，轉帳撥用位於北市中正區日產土地，無償取得458筆的國有特種房屋基地，認為是不當黨產，因此追徵8億6488萬3550元，國民黨不服除提出行政訴訟，還聲請停止執行，最高行政法院今裁定，在本件實體的行政訴訟終結確定前，黨產會處分追徵8.6億多元，停止執行，全案確定。

最高行政法院裁定指出，台北高等行政法院在裁定已指出，黨產會追徵的8億多元，屬於鉅額款項，而黨產會已對國民黨的金融帳戶和部份不動產執行扣押，行政法院若未介入處理，國民黨將有難於回復損害的情形。

此外，國民黨的財產除了非不當黨產（指黨費、政治獻金等）之外，均推定為不當取得的財產，原則上禁止處分，事後也可以經由黨產會認定為不當取得財產而命其移轉，已足以確保日後執行受償，因此，命令該部份停止執行，對公益尚無重大影響。

最高行政法院也認為，台北高等行政法院原裁定，在權衡公益、私益後，裁定准許就處分中追徵8億多元的部份，停止執行，「於法無違」，因此今將黨產會的抗告案駁回確定。

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