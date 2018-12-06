夫婦網路賣槍卻寄假貨 還害地下兵工廠被抄

新竹縣警方追查網路販售改造槍枝案，5日和刑事局逮捕林姓夫婦等3名嫌犯，查扣總計10把改造、操作等手槍及198顆改造子彈。（記者廖雪茹翻攝）

2018-12-06 21:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕出門以百萬跑車代步的林姓夫婦，涉嫌在網路販售改造手槍，以超商包裹運送，卻經常黃牛，收了錢卻未出貨，或是寄假貨魚目混珠。新竹縣警方和刑事局歷經5個月蒐證，昨天（5日）兵分5路，同步到台北、桃園搜索，逮捕林姓夫婦，更意外發現買家張姓男子住家宛如地下兵工廠，總共查扣10把改造手槍、操作槍及198顆改造子彈，全案依違反槍砲彈藥管制條例移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣政府警察局新湖分局說，7月初接獲線報，林姓男子疑似販槍，偵查隊蒐證發現，林嫌透過網路公開販售改造手槍，以超商包裹寄送，7月間還曾跑到新埔山區試射槍彈。

新湖分局偵查隊、刑大偵一隊及刑事局第二大隊第一隊成立專案小組擴大偵辦，報請新竹地檢署檢察官高上茹指揮偵辦。經掌握犯嫌動態，向地檢署及法院聲請搜索票，5日兵分5路同步執行搜索。

專案小組說，在林姓夫婦台北市居所逮捕兩人，查扣金牛座改造手槍3支、模擬手槍1支、改造子彈177顆 、改造槍管2支、改造槍管半成品1支、改造子彈半成品97顆等等。在買家林姓男子的桃園市住處查扣克拉克手槍等4把尚未改造的操作槍。

專案小組也發現，買家張姓男子的台北市住處宛如地下兵工廠，查扣改造FS-0012手槍1支、改造手槍半成品1支、改造槍管成品1支、改造手槍管半成品2支、改造子彈19顆 、鑽床、膛線刀、火藥罐、拋磨機等改造工具及改造子彈半成品。

專案小組說，警訊時，林姓男子否認販售改造手槍，辯稱改造槍彈都是老婆前男友的。警方調查發現，林姓夫婦透過網路吸引買家上門後，每把槍收取5到7萬元，卻未出貨，或是改寄操作槍，清查受害人至少4人，全案移送後將持續追查改造槍枝來源。

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