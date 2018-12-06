法官也覺得怪！男帶女同事上摩鐵竟通知妻 又抓嘸通姦證據

呂姓女子與已婚的林姓男同事過從甚密，互傳曖昧訊息，今年8月還一起上摩鐵。（情境照）

2018-12-06 20:18

〔記者王定傳／新北報導〕呂姓女子與已婚的林姓男同事過從甚密，互傳曖昧訊息，今年8月還一起上摩鐵，奇怪的是，林男卻主動傳訊告知妻子此事，其妻因而報警，但未查到性行為跡證，新北地院法官認為，林男主動傳訊告知甚為怪異，但2人曾一起進摩鐵，又互傳曖昧訊息，仍判呂女賠償5萬。

林妻主張，呂女從2016年起與丈夫，私下交往，互通款曲，逾越男女同事間應有份際，互傳：「我下面在癢可以吧、好了我在幫你止癢」等曖昧簡訊，今年8月還一同進入摩鐵。

林妻指出，她獲知後報警處理，但因摩鐵人員阻撓，未能掌握通姦證據，但丈夫事後立下切結書承諾不再往來，可見確有問題，此事害她罹患憂鬱症，求償100萬元。

呂女反駁，2人只是同事、朋友，偶爾會有相互打屁逞口舌無意義的對話，並未交往，且因林男約她有事情要談，才會進入摩鐵，沒有留很久；但她後來又改口說：「沒進摩鐵」。

法官依警方報告得知，當時呂女報告時說：「丈夫傳訊息給她，訊息內容為我跟女生正在○○汽車旅館」，員警與呂女等人事後趕到摩鐵房間內查看，並未發現構成妨害家庭證據。

法官認為，林男主動告知，且未查到相關跡證甚為怪異，但2人有一起進摩鐵，又多次互傳曖昧訊息，已破壞林妻的婚姻，判呂女須賠償5萬元。

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