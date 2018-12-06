不爽樓上倒尿怒飆國罵 檢察官不起訴：忍無可忍

蔡姓機車行老闆不滿樓上亂倒尿，以五字經罵對方，基隆地院認為不過是在宣洩情緒，判無罪。（資料照，記者林嘉東攝）

2018-12-06 20:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕在基隆開機車行的蔡姓老闆不滿隔壁3樓的林姓住戶，常把尿裝在容器內往樓下「倒尿」，酒後以「國罵」飆林，一路罵進派出所，還罵林「沒某，死死ㄟ好」，挨告公然侮辱。基隆地檢署認定，蔡不堪長期遭潑尿，酒後發洩情緒，並非惡意謾罵，在派出所內飆國罵處分不起訴；至於在大街上飆罵的部分，依公然侮辱罪起訴，最後一審法官判無罪，林不服，上訴也被駁回。

蔡去年7月間深夜近12點，酒後在機車店外巧遇林一家人，以「三字經」、「五字經」、「你整天倒尿餒（台語）」與「你一天倒，倒了4年」與林爆發口角。

警方獲報趕來，將雙方帶回派出所，蔡仍餘怒未消，繼續以「五字經」、「沒某，死死ㄟ好」罵林。

在店外罵林的部分，經檢方依公然侮辱罪起訴後，法院到場勘驗發現，確有倒尿之事，認定蔡是為了宣洩不滿才罵人，判決無罪；林不服上訴高院也遭駁回。

蔡到派出所續罵林一事，也挨告公然侮辱；基隆地檢署參酌張姓證人在高院的證詞；張說，他在機車行附近開公司30多年了，他有看到林從3樓住處朝往外倒尿，時間長達4年之久。

鄭姓男子也證稱，他在機車行對面某公司的業務，每天都會經過機車行，他去年有2次目擊有尿從機車行隔壁三樓往下倒，倒尿的是白頭髮戴口罩的男子，路人經過都聞到尿騷味。

鄭還說，他自己也曾被從天而降的尿濺到過，連獲報到場處理的警員也被尿潑到，他希望法院可以協助處理。

檢察官認為，蔡的家門口遭人潑尿長達4年，一般人都難以忍受，且生意也因此受到影響，蔡以國罵辱罵林，是在忍無可忍的情況下，酒後一時情緒發洩，並非惡意謾罵，此外，林的太太過世多年，也是事實，蔡並無公然侮辱的犯意，因此處分他不起訴。

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