永和分屍案凶嫌吳宣被限制住居 深居簡出不回應

2018-12-06 19:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕男子吳宣被指控涉嫌加拿大男子Ramgahan Sangay Ryan（顏柏萊）遭分屍命案，目前被院檢下令限制住居，並得每周五向住處派出所簽到。他目前深居簡出，不願對外界詢問作出回應。

吳宣被控協助購買凶器開山刀，今天被檢方依幫助傷害致死罪嫌起訴。記者實地走訪吳宣位在台北市東園街住處，但因該處門禁管制森嚴，無法取得吳回應。但他仍必須每周五到住家附近的東園派出所簽到。

據轄管的東園派出所員警表示，吳每次都是早上7、8點就會來簽到，每次簽完就走，並不多話。

據了解，曾有媒體企圖在派出所前守候，要希望吳對案情作回應，但吳都沉默不語、快步離去。

加拿大籍的顏柏萊是因為被懷疑是警方佈線偵緝毒品的線人，遭美籍男子孫武生夥非籍美籍男子Ewart Odane Bent等人，殺害後分屍棄置在新北市永私中正橋下新店溪畔。吳宣則是被控涉案協助棄屍。

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