一氧化碳中毒會「與神同行」 消防員犧牲色相演出超爆笑

嘉義縣消防局人員拍攝短劇宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟攝）

2018-12-06 18:10

［記者林宜樟／嘉義報導］時序邁入冬季，民眾使用燃氣熱水器頻率增加，也易造成一氧化碳中毒，嘉義縣消防局為防範一氧化碳中毒，今年由消防員自行編導、拍攝，還有消防員犧牲色相半裸演出，製作出超爆笑的宣導短劇，還稍微用上韓國電影「與神同行」的點子，也要告訴民眾，沒注意一氧化碳中毒，將會「與神同行」。

嘉義縣消防局今天在第一大隊舉辦預防一氧化碳中毒宣導記者會，嘉義縣消防局秘書陳保名、危險物品管理科長蔡朝全出席；短劇中消防員飾演天神與天使，還有洗到一半卻因一氧化碳中毒而上天堂的裸男，最後被天神退回，還贈送「貴人」一名，影片中外號「防災小博士」的第一大隊大隊長謝榮展更教導民眾正確的防範方法與觀念。

消防署統計，今年全國一氧化碳中毒造成11人死亡，而嘉義縣至目前為止則未發生中毒案件，謝榮展說，一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，因其無色、無味的特性常遭忽視，民眾不知已置身於危險環境中，冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良、瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳中毒案件。

謝榮展呼籲，「屋外式熱水器」一定要裝設在通風良好的環境下運作，才能避免一氧化碳中毒，如不慎發生上述現象，請儘速撥打119向消防局求助，把握黃金搶救時間。而住宅火災死亡原因大多是延遲偵知、通報及避難，安裝住宅用火災警報器能及早發現火災，及早避難，也能有效降低住宅火災發生率。

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