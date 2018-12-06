鈕承澤讓檢警枯等1天1夜傳明日到案？ 北檢：沒收到消息

2018-12-06 18:42

〔記者錢利忠／台北報導〕曾執導電影「艋舺」的52歲「豆導」鈕承澤，驚傳在拍攝新片「跑馬」（暫定）期間，疑性侵女性工作人員；外傳鈕承澤已向檢警表示，將於明日（7日）到案說明，但台北地檢署今天下午5點時表示，截止目前為止都沒有收到相關訊息。由於昨晚警方已初次通知鈕承澤到案，若合法通知仍不到案，不排除逕行拘提。

依刑事訴訟法第76條規定，被告犯罪嫌疑重大，無一定之住居所、有逃亡或有事實足認有逃亡之虞者、有事實足認有煙滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上徒刑之罪者，得不經傳喚逕行拘提。

由於鈕承澤被控強制性交罪，依刑法221條規定，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上、10年以下徒刑。且警方已通知鈕承澤到案說明，若鈕承澤再無故不到案，極可能被檢警以涉重罪且有逃亡、滅證之虞，被逕行拘提到案，屆時鈕承澤恐將被狼狽上銬，強制移送法辦。

被害人昨天在友人陪同下向北市警方報案，指控鈕承澤在北市忠孝東路的工作室、住所吃飯及飲酒後，對她強行口交、指侵得逞；北檢今已指派婦幼專組檢察官蕭永昌進行調查。據悉，檢警已足足等候鈕承澤1天1夜，卻始終難以聯繫他，不排除視案件發展逕行拘提以及做出強制處分。

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