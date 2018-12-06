毒品通緝犯北漂桃園被逮 住處被搜出霰彈槍

37歲方姓男子因毒品案被台南地檢署通緝，日前北漂到桃園市楊梅區被警方逮捕。（記者魏瑾筠攝）

2018-12-06 21:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市警察局刑事警察大隊偵三隊接獲情資檢舉，因毒品案被台南地檢署發布通緝的37歲方姓男子，流竄於楊梅地區一帶，經專案小組蒐證跟監，鎖定方男在楊梅區的2處落腳處，昨天下午將他逮捕到案，並在包內搜出安非他命約2.5公克，還在住處查扣具殺傷力的霰彈槍1把、子彈1顆。

方男坦承，毒品是自己持有，但供稱房子是逃亡期間，從事代租管工作認識綽號小四的男子所承租，不知該房間藏放槍械，訊後，警方依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送桃園地檢察署偵辦。

警方表示，檢肅槍彈是目前警政署重點工作，警方將持續進行掃蕩槍彈，也呼籲民眾提供檢舉，避免非法槍彈氾濫，維護國人生命財產安全，若有遇到黑槍疑慮時，請撥打110向警方檢舉，專案小組會持續追查上游，持續打擊不法犯罪。

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