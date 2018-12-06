鈕承澤涉性侵神隱 李烈及疑似律師出入鈕家中

2018-12-06 17:21

〔記者鄭景議／台北報導〕涉嫌性侵女員工的導演鈕承澤，自昨日案情遭媒體報導後，至今神隱，外傳鈕躲在自己位於大安區的家中，今日下午，鈕的好友李烈與身穿黑西裝疑似律師的人出入鈕的家中，兩名律師稍早走出鈕公寓樓下大門時，面對媒體提問，不發一語，快步離去。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/