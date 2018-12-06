20年老車火燒車 叔侄倉皇逃出

2018-12-06 17:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕剛買一台近20年老車當代步車，39歲姜男今天凌晨開車到玉里載看病出院的58歲叔叔，返回瑞穗半途突然引擎冒火，疑因燒到油管整台車遭大火吞噬，還好姜男機警立刻摻著一條腿截肢的叔叔逃下車！

花蓮玉里警分局中平派出所長王擎原、大禹派出所副所長呂富近今天凌晨聯合巡邏，王擎原說，當時開到台九線287.9K大禹國小南側轉彎處路邊，發現小轎車引擎冒出火光，一下子擴大的火舌吞噬整輛車，姜男和叔叔站在車外，兩人都嚇壞了。

姜男說，這台車才剛買沒多久，車齡18年的三菱轎車，沒想到開沒幾天就出事，在半路「顧路」還起火，還好人沒事。

王擎原說，看到2人驚嚇的樣子，擔心深夜台九線大貨車眾多，除立即交通管制、把2叔姪退到安全距離以免車子爆炸，並打119請消防局協助滅火，也把2人送回家。

玉里警分局長潘仕能說，呼籲用路人平常注意保養車輛、定檢，花蓮因地處偏遠，如在人煙稀少處突然車子出狀況，相當危險，平日5油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、4燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、3水（水箱水、電瓶水、車窗清潔液）等，以降低車輛故障機率。

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