失戀男心情差 持空氣槍怒轟轉彎不打燈夫婦

陳姓夫婦車輛遭陳男以空氣槍射擊，擋風玻璃留下彈痕。（記者陳彥廷翻攝）

2018-12-06 17:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉昨天（5日）晚上驚傳槍響，26歲張姓男子因為失戀心情差，竟只因為前方車輛右轉未打燈，害他險些撞上，就持空氣槍對著前車陳姓夫婦射擊，陳男受傷左肩。枋寮警方今天上午將查緝張男到案。

警方調查，陳姓夫婦昨晚約9點報案指稱，在枋寮鄉水底寮庄遭人持槍射傷，但張男當時已逃逸無蹤，枋寮偵查隊會同當地派出所及鑑識人員到現場採證追查，今早9點左右就迅速將犯嫌張男查緝到案，起獲犯案用的CO2空氣手槍。

枋寮建興派出所所長林皇志說，這起空氣手槍槍擊案是因張姓男子夜間與陳姓夫婦發生行車糾紛，一時憤怒持槍射擊。

空氣槍初步檢驗未具殺傷力，但陳男就醫時左肩傷口仍不斷滲血。陳姓夫婦從桃園到枋寮參加朋友公祭，昨晚陳太太開車要趕回桃園，卻遇上惡煞攔路，持槍射擊，雖然並無大礙，或許自己未打方向燈導致張男差點受傷，但對張嫌行徑大嘆不可思議，他們搖下車窗要和解，竟還遭張嫌拿手槍嗆聲，「你知道這是什麼嗎？」

張嫌落網後向警方供稱，最近與女友感情生變，心情已很不好，昨天他騎車時，前方陳姓夫婦開的車在窄小巷弄要向右靠，卻不打方向燈，導致他險些撞上，他騎到前方攔住陳姓夫婦的車，對方搖下車窗想理論，才會拿出鋼珠槍射擊。

警方調查，張嫌犯案用的空氣手槍是出於好玩上網購買，訊後依傷害罪嫌 將張嫌移送屏東地檢署，同時循線追查，防止槍枝氾濫危害社會治安。

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