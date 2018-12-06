暴躁父懷疑錢被偷 持菜刀怒劈親生女

2018-12-06 17:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕78歲周姓老翁與兒、女相處不睦，平時獨自居住在新北市中和區中興街某社區大樓3樓，周翁女兒今（6日）下午返回周翁住處拿私人物品，不料周翁以為女兒回來偷錢，氣得持菜刀就往女兒臉劈，周女鮮血直流嚇得往樓下逃，鄰居見狀趕緊報警，周翁遭警逮，周女則仍在醫院救治中，幸無生命危險。

鄰居說，周翁平時就是獨居，疑似精神狀況不佳，有酗酒惡習，年輕時就與兒、女常起口角，動不動就出手打人，所以孩子大了紛紛搬出去住，不願意與周翁一同居住。但周翁見到鄰居時並不會態度惡劣，鄰居的眼中他就是一個一般的老翁。

住在永和的周女因有私人物品放在老家，今下午3時許她遂獨自返家，女兒回來見到父親，2人也沒有多聊，逕自收拾私人物品打算快速走人。而周翁這時突然拿出皮包大罵「你把我的錢拿光了」，一頭霧水的周女還來不及反應，周翁已經拿出菜刀準備攻擊，周女冷不防被劈到臉，當場皮開肉綻。

周女下樓求援，鄰居見狀報警，警、消趕抵先是將周女送醫，接著上樓逮捕還在家裡的周翁。偵訊時，周翁強調自己的錢全部被女兒偷光，周女則說她沒有，只是要回家拿點東西，還說父親平時就是這樣脾氣暴躁。訊後，警方依傷害罪嫌將周翁移送法辦。

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