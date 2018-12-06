男子持55張中國銀聯卡趴趴走 交警意外查獲保住200萬元

2018-12-06 17:32

〔記者林嘉東／新北報導〕潘姓男子載著中國銀聯卡55張、配合銀聯卡使用之U盾和申辦帳戶個人資料12份趴趴走；未料，被巡邏的新北市警局金山分局交警意外查獲。分局長陳保安說，還好及時被同仁查獲，否則車手一天至少可以領走200多萬元台幣。

今天凌晨1時25分許，新北市警局金山分局交通分隊分隊長楊朝廷、警員謝育真2人駕警車巡邏至金山區水尾漁港停車場時，發現空曠的停車場內就只有一輛紅色自小客車，十分可疑。

警方趨前盤查，發現23歲潘姓駕駛在車上講電話，見員警上前神情慌張，遂透過M-POLICE行動電腦查詢潘男年籍資料，發現潘男有多次毒品前科。

楊、謝兩員在徵得詹男同意後，請詹打開車門及後車箱讓員警檢視，不料竟在後車箱中發現大批中國銀聯卡總計55張、及配合銀聯卡使用之U盾、手機1支和申辦帳戶用之個人資料12份。

潘供稱，銀聯卡、U盾及申請帳戶用的個人資料是今年11月初，由郭姓男子在新北市金山區某圖書館旁交給他，交代他暫時保管，他不清楚來源。

警方說，銀聯卡55張、及配合銀聯卡使用的U盾（U盾為大陸銀行所推出的一種用於在網路上以客戶端的形式識別客戶身分的數位證書）及申辦銀聯卡帳戶用之個人資料等物品。

由於潘男無法交代銀聯卡來源及作何用途，且說詞反覆，警方認為潘極可能為詐欺車手，將他帶回偵辦。

警訊後，將潘男依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦，並擴大追查上游詐騙集團成員。

警方表示，U盾是大陸金融機構推出的網路銀行USB實體憑證，類似台灣的自然人憑證，無法複製，不用讀卡機，在大陸被稱是存戶端最安全的轉帳、匯款系統，在24小時內可以大額轉、匯款，並可將受騙人匯入的金額迅速洗錢轉到其他帳戶；此外，U盾金融帳戶在大陸，在台灣不易追溯，反成為詐騙集團「水房（機房）」轉匯詐欺贓款的新管道。

金山分局長陳保安說，一旦讓蔡成功將這批銀聯卡拿去提領現金，以每卡每日提領上限1萬元人民幣計算，一天就會被提領新台幣200多萬元，還好及時被警方查獲。

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