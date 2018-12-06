南崗工業區傳疑有毒品針頭遺留 居民憂外勞染毒

2018-12-06 17:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣南崗工業區有許多外勞，近日當地的外勞宿舍附近，卻傳出有疑似毒品針頭遺留在社區，令居民擔心外勞吸毒成為治安隱憂，對此，警方表示，該案有派員前往了解，惟到場時已不見相關跡證，將會循線溯源追查。

當地民眾說，工業區有許多外勞，甚至有不少是逃逸外勞，在工業區看到疑似毒品針具，令人擔憂又是外勞闖禍，由於外勞不易管理，甚至常到社區公園抽菸、喝酒，有時週末夜晚還會嬉鬧影響住戶安寧，希望警方加強緝毒外，也盼縣府能做好外勞源頭管理，還給社區正常的居住環境。

縣府社會及勞動處表示，針對源頭管理機制，目前正在建置工業區外勞人數，現已掌握211處共4300多名外勞，如有外勞涉及交通、治安，或製造噪音等案件，將交由警方、環保局處理。

近期社勞處也會比照警方（110）、環保局（049-2234685）設置24小時專線，若外勞在半夜飲酒鬧事，接獲通報將立即處理，並會要求雇主與仲介公司加強管理，現階段受理外勞問題，可洽049-2238670。

另外，針對雇主或仲介不配合或管理鬆散者，將向勞動部反映，日後將無法招聘外勞，若雇用的外勞違反社會秩序維護法，依據相關法令，可不予核發招募許可，或是中止引進，盼多管齊下，逐步整頓工業區外勞問題。

警方則說，對於工業區外勞吸毒情事都有掌握，今年也曾破獲外勞販毒集團，惟吸毒針具一般多是施用一級毒品海洛因，與先前破獲外勞吸食二級毒品安非他命有所不同，不排除是本國籍施用，但也不會輕忽工業區的毒品案件，將會持續佈線監控。

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