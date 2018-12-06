魏應充逃漏稅判2年律師質疑「有針對性」二審：不宜輕縱

2018-12-06 17:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕頂新公司前董事長魏應充逃漏稅案，二審改判2年，卻不能易科罰金，如判刑確定，目前服刑中的魏應充得再坐牢2年，其律師質疑二審改判「有針對性」，台中高分院今天中午發佈新聞，指本案的逃漏稅金額逾2億元，金額甚高，魏應充雖坦承犯行（認罪），且頂新公司已補繳逃漏稅額與罰鍰，並於行政上申請撤回退還溢繳稅額，但衡量租稅是國家財政收入的主要來源，藉由課稅調整資源的分配，以落實社會福利國家，本案逃漏稅額甚鉅，對魏應充仍不宜過於輕縱，而量處2年徒刑。

魏應充的律師羅閎逸指出，此案一審判決3年，可易科罰金，二審判決卻是2年，不能易科罰金，對魏應充更不利，他強調，魏應充已認罪，已經繳回稅款與罰鍰，通常法院或檢方都會宣告緩刑或易科罰金，或給予緩起訴，二審卻改判2年，他懷疑「有針對性」。

羅閎逸說，一審判決後，檢方上訴二審，理由是量刑太輕，且一審認定的漏稅金額（6600多萬元），與檢方認定金額（2億多元）差距甚大，魏應充也上訴二審，但基於不要浪費司法資源，審理時撤回上訴，檢方起訴之後，頂新與魏應充多繳納的稅額與罰鍰，也不要求行政機關退回，二審卻判刑2年，他認為魏應充應該會上訴。

台中高分院則指出，魏應充前後7次觸犯共同故意遺漏會計事項不為記錄罪、逃漏稅捐等罪，依較重的共同故意遺漏會計事項不為記錄罪處斷，共有7罪（次），各判刑7月至10月，均不得易科罰金，應執行有期徒刑2年，不得易科罰金。

台中高分院強調，考量魏應充為了要達到頂新公司逃漏稅捐的目的，隱匿營業收入共計7億餘元，逃漏稅（營利事業所得稅與未分配盈餘）高達2億元，魏應充雖於二審時坦承犯行，且頂新公司已依中區國稅局裁處補繳本案的逃漏稅額及罰鍰（共4億多元），但考量到本案逃漏稅額甚鉅，對時任頂新公司負責人的被告魏應充，仍不宜過於輕縱，因此判處2年徒刑，且因各罪宣告刑已逾6月，不得易科罰金，本案仍可上訴最高法院，全案尚未確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/