政治糾紛？準鄉長家犬疑遭虐死 還被撂話「要你們好看」

2018-12-06 16:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕準枋寮鄉長陳亞麟的家犬「小黑」日前疑似遭人攻擊受傷，經過1週的調養仍回天乏術，陪伴他一路走過選舉的小黑今天早上過世，由於住家附近並沒有其他犬隻遭攻擊，他認為針對性極強，加上選舉辦公室今早遭人撂話「給他好看！」他懷疑是政治糾紛。

剛滿32歲的陳亞麟是本屆選舉全台最年輕行政首長，陳亞麟說，小黑養了數年，平常都鍊在家外，但母親日前發現小黑疑似遭人攻擊受傷，送去看獸醫後抱回家調養，小狗仍不敵傷勢，今早過世。陳亞麟在臉書PO文，認為就是因為政治糾紛遭攻擊，又是毛小孩無故受波及，立刻引來網友撻伐。

陳亞麟說，無獨有偶，今晨當他正在準備小黑喪事時，服務處又傳來助理遭人撂話「要他們好看」，助理心生恐懼，兩件事巧合發生在同一天，他懷疑就是因為政治糾紛。

陳亞麟還沒上任就已大動作視察鄉政，更承諾要解決鄉內養雞場飄臭問題，深夜親自現勘「聞臭」，是否因鋒頭健或鄉政擘畫引來反對，甚至在打破舊有派系引人不滿，引人地方關注，更還驚動縣府、警方高層。

不過，警方經過調查後說，「小黑」已經受傷1週以上，帶回屋內休養，當初如何受傷，陳家並未裝設有監視器，現正調閱附近監視器，盼能釐清案情，至於小黑將請農業處派員勘驗偵辦。

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