在Line群組指名道姓有賄選 女柯粉遭落選市議員提告

2018-12-06 16:15

［記者陳恩惠／台北報導］曾任「台北市長柯文哲志工團隊」成員，同時也是柯粉的楊姓女子，今年5月間，在家上網並在Line的「白色力量」群組內，向其餘77名成員刊登「請不要貼基進黨的參選人 」、「我抓到的人是王映心在賄選」等文字，遭群組中的基進黨新北市張姓女參選人轉告，王立刻按鈴提告，士林地檢署日前偵結，依妨害名譽罪將楊女起訴。

起訴書指出，楊女今年5月13日傍晚5時43分，在北投區的住處，上網使用行動通訊軟體LINE，在「白色力量」群組中，刊登「請不要貼基進黨的參選人」、「因為我抓到他們疑似賄選」等文字，隔天凌晨近3時，又上網使用LINE連續在「白色力量」群組中，刊登「我抓到的人是王映心在賄選、那天出門沒帶手機、我沒拍照、但是永明派出所有派人去收證據、在北投自強市場、跟裕民里長在那賄選、王映心想選士林北投的市議員」等文字。

同年5月間某日午後，楊女又在群組中留言「基進黨派出都是（大拇指向下塗）咖、基進黨爛透了、只會搞賄選」等，傳述足以毀損王映心名譽之事，公然侮辱基進黨台北市議員候選人王映心。

調查時，基進黨新北市市議員參選人張舒婷說，她過去以為柯文哲是真正的「白色力量」，曾加入志工團支持柯，進而認識楊女，她也在志工群組中，沒想到楊女這次竟對基進黨不實指控，讓她感到不可思議。

另名莊姓證人則說，今年5月12日裕民里舉辦感恩裕民媽媽活動，母親在臉書刊登現場合照，打卡按讚、憑身分證、簽名即可領取由北投區公所里建設經費及辦理活動經費購買的「限量300份的葵花油贈品」，與基進黨王姓市議員候選人無關。

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