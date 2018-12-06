20歲嫩警用這招…安撫近90歲長輩的心

新埔分局警員張香賀（右）客語流利的程度可以全程用客語詢問當事人製作筆錄。（記者黃美珠攝）

2018-12-06 16:37

［記者黃美珠／新埔報導］剛踏出警校的20歲嫩警張香賀即將在本月中實務訓練期滿成為正式警員。實習期間，他先後在新竹縣新埔警分局的新埔、褒忠2派出所服務，短短不到2個月，就讓不少地方鄉親驚艷，因為他除是現在少見、說得一口輪轉客語的「8年級後段班」小鮮肉，3代同堂的成長記憶，也讓他服務長輩時比一般年輕人多份少見的貼心。

就以這次大選為例，新埔發生1名年近90歲行動不便的長輩，因投票時手無力蓋印，一旁陪同的親友幫忙扶了一把而引發爭議。

當老人家被帶到派出所釐清時，因緊張加上時近中午肚子餓得慌，使得老人家顯得十分疲倦，似有隨時昏倒之虞。

所幸張香賀用兒孫輩的體貼，製作筆錄全程使用客語，讓老人家感覺親切放鬆外，中間還頻頻詢問「會不會頭暈」、「要不要先吃點燒胖」、「喝口水好嗎？」隨時關心著老人家的身體和精神變化。

正因張香賀語言上的優勢，不但順利讓老人家說清楚整個事件的來龍去脈，也讓老人家定心、定魂，不致影響其身體健康和情緒。

張香賀說，他能說得一口好母語，這跟他從小和阿公、阿婆住在一起，擁有「浸泡式」的學習環境有關，雖然經常有人以此對他表示刮目相看，但是當了警察以後他深深發現，自己的客家話依舊還有進步的空間。

張香賀說，他也發現，「說話」看似是件簡單的事，但如果能跟對方用相同的語言互動，可以減少很多不必要的隔閡和誤會，除了方便，也是1種禮貌。

不過張香賀也體認到，他目前在自己的家鄉服務，語言遂成他執勤的利器。而未來更多的警察工作所要面對的是更多、使用不同母語的民眾，還不會講台語的他因此自我期許，厚植自己工作能力的下1個目標就是培養、訓練自己的台語聽說能力，讓自己的為民服務可以做得更好。

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